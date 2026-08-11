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Жилье в Хургаде, Египет

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квартиры
91
дома
8
99 объектов найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Инвестиционная студия с выходом на частный пляж.Студия подходит для краткосрочной аренды, в …
$44,416
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Platinum ResortИнтегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, обеспечивающий все, …
$96,119
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$740,766
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$184,387
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Florenza Khamsin - это жилое сообщество в курортном стиле, занимающее 24 271 м2 и состоящее …
$48,063
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Хургада Высота - этознаковое жилое и инвестиционное развитие, расположенное на 6100 квмин, с…
$76,823
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$230,698
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, Египет. Эта потрясающая 1-комнатная квартира я…
$146,473
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Международное агентство недвижимости Habita
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
$43,124
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Стория Дель Маре предлагает уникальную возможность насладиться красотой и спокойствием Красн…
$86,126
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$232,470
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
🌊 КВАРТИРА С ВИДОМ НА КРАСНОЕ МОРЕ Продаётся светлая и уютная квартира в одном из самых в…
$29,156
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$111,750
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Добро пожаловать в Panorama MagawishОткройте для себя эксклюзивную разработку недвижимости, …
$49,173
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в современной жизни в Хургаде, Египет. Эта потрясающая 1-комнатная квартира…
$51,710
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Florenza Khamsin - это жилое сообщество в курортном стиле, занимающее 24 271 м2 и состоящее …
$73,013
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Добро пожаловать в La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort - это роскошный жилой пр…
$30,365
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$271,977
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$206,737
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, главном пункте назначения Египта на Красном мо…
$284,287
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Жители Красного моряНовый жилой и туристический Проект рядом с отелями PickalbatrosБыстрые ф…
$73,259
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$191,491
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Florenza Khamsin - это жилое сообщество в курортном стиле, занимающее 24 271 м2 и состоящее …
$75,968
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Испытайте максимальный комфорт и роскошь в этой уютной 1-комнатной квартире в Хургаде, Египе…
$73,947
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ГОТОВАЯ К ЗАСЕЛЕНИЮ 1+1 КВАРТИРА В ХУРГАДЕ СО СВОИМ ПЛЯЖЕМ! 📐 1 спальня + гостиная, 71 м²…
Цена по запросу
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$246,061
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Хургада Высота является знаковым жилым и инвестиционным комплексом на 6100 кв. м, сердцем пр…
$82,451
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$433,373
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, главном месте назначения Египта на Красном мор…
$110,632
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$212,325
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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