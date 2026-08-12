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Жилье в Эль-Аламейне, Египет

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9 объектов найдено
Шале 3 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Шале 3 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
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Дом 4 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Дом 4 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в Марине на северном побережье Египта4 спальни2 Ванные комнатыОстров 4Марина 5
$500,000
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Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается хорошее шале на первом этаже с садом в Марине 1 во втором районе, красивый, беспре…
$102,700
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Studio for sale in Marina 5 65 square meters Ground floor 1 bedroom and 1 bathroom Price…
Цена по запросу
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Квартира в Эль-Аламейн, Египет
Квартира
Эль-Аламейн, Египет
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Дом 5 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в Марине 7.5 спален4 ванные комнатыПервый песчаный пляжВторой ряд на море
$630,000
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Замок 8 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Замок 8 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Marina Gate 1 район 7 Вилла 10 Al Jawhara прямо на море и за озером и слева от него находитс…
$1,03 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Дуплекс 5 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
5 спальни 4 ванные комнаты и большой сад в Марина Северного побережья Египта
$597,057
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Квартира 2 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Квартира 2 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
Chalet for sale in Porto Golf Marina  80 meters  6th floor  Building 50  Model B…
$130,000
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Параметры недвижимости в Эль-Аламейне, Египет

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