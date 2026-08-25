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Пентхаусы в Египте

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Красное Море, Египет
Пентхаус 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/2
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$192 683
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Параметры недвижимости в Египте

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Недорогая
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