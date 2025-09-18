  1. Realting.com
Hurghada Estate Investment

Египет, Красное Море
Агентство недвижимости
2012
2 года 9 месяцев
English
gmail.com
Об агентстве

Хургада Жемчужина Красного моря, город Солнца, совокупность культур и цивилизаций, поэтому люди со всего мира живут в нем свободно и безопасно, это цивилизованный город и ворота между прошлым и будущим, поэтому все стремятся инвестировать в него, особенно в сфере недвижимости, и поэтому мы не нашли для нас лучшего названия, чем имя этого волшебного города.

Услуги

Наша организация была основана более 8 лет назад. После изучения потребностей наших клиентов и рынка мы обнаружили, что найти надежного и честного консультанта сейчас нелегко, поэтому мы решили навязать наше видение, чтобы установить безопасные и успешные отношения с нашими инвесторами, чтобы вернуть доверие к нашему инвестиционному рынку и сделать всех наших клиентов "ПАРТНЕРАМИ".

Наши агенты в Египте
Mohamed Alaraby
Mohamed Alaraby
1 объект
Magy Wagdy
Magy Wagdy
Olga Veselskaya
Olga Veselskaya
Eslam Koriem
Eslam Koriem
