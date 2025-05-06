Программы иммиграции в Египте

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Гражданство Египта
Гражданство Египта
Египет Египет
от
$260,000
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 6 месяцев
Отправляясь в путешествие с инвестициями в другую страну, вы стремитесь не только к финансовой выгоде; речь идет о создании новой главы в жизни, изучении различных культур и обеспечении светлого будущего. Египет является актуальным выбором для тех, кто ищет инвестиционное направление, сочета…
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