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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Египте

1 объект найдено
Студия 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Хургада, Египет
Студия 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Хургада, Египет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Флоренца Хамсин находится прямо в центре Аравийского района Хургады, где находятся многие из…
€219
за сутки
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