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Кафе и рестораны в Египте

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2 объекта найдено
FOOD Court в Каир, Египет
FOOD Court
Каир, Египет
Площадь 20 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Четвертый этаж Фуд-корт, площадь 20кв.…
$122,101
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Агентство
Haya Property
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Shop For Sale In Marina 4 в Эль-Аламейн, Египет
Shop For Sale In Marina 4
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Shop For Sale In Marina 4 110 meters Inside 800 Meters outside price 15000000 Deals On S…
Цена по запросу
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