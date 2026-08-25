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Студии в Египте

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Хургада
11
Красное Море
18
Gamsha
6
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3
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21 объект найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Инвестиционная студия с выходом на частный пляж.Студия подходит для краткосрочной аренды, в …
$44 416
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$102 157
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Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$66 715
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Агентство
Forsa Real Estate
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$77 139
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Агентство
Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
$43 124
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$84 668
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Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$70 885
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Агентство
Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Установка…
$80 730
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Агентство
Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
В Кала Саль Хашиш, изысканность встречает приморское спокойствие на 92 000 квадратных метров…
$77 224
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
$32 025
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
$22 356
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort - это роскошный жилой пр…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/43
Balkan Beach Resort - это новая разработка в Аль-Ахьяа, Хургада, которая предлагает просторн…
$37 323
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$38 641
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Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Studio for sale in Marina 5 65 square meters Ground floor 1 bedroom and 1 bathroom Price…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается хорошее шале на первом этаже с садом в Марине 1 во втором районе, красивый, беспре…
$102 700
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Студия 1 комната в Porto Golf Marina, Египет
Студия 1 комната
Porto Golf Marina, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/9
Chalet 40 m VIP buildings, required 1,600,000, appliances 2 screens, 2 air conditioners, equ…
$33 000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Добро пожаловать в дом своей мечты у моряBalkan Beach Resort - это новая разработка в Аль-Ах…
$25 291
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
$47 721
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Добро пожаловать в La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort — это роскошный жилой пр…
$32 402
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
$30 187
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Параметры недвижимости в Египте

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