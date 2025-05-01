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Жильё в Al Hadaba, Египет

квартиры
72
74 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Дом расположен в удобном для проживания и отдыха районе Арабия, недалеко от главной дороги. …
$31,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
Светлые апартаменты с 2 спальнями/3 балконами в компаунде с собственным пляжем Princess Reso…
$200,899
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
О предлагаемой студии в Bella Bay Resort Эта готовая к заселению студия расположена на пе…
$85,580
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Квартира на продажу в жилом комплексе Nubia Resort и отеле El Karma. Квартира расположена на…
$55,462
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/6
Стильная меблированная студия в компаунде Флоренция Хамсин. Новая уютная студия в комплек…
$41,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$89,457
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Приобретите свою квартиру в самом сердце Хургады прямо сейчас. В нашем проекте вы можите …
$67,558
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Светлая уютная студия в новом жилом комплексе Tiba Golden. С балкона открывается восхититель…
$48,300
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Живите жизнью, которую вы заслуживаете Откройте для себя новую грань роскошной жизни на п…
$73,600
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Квартира с 1 спальней, балконом с видом на тихую улицу, гостиной с окном и кухней открытого …
$25,700
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — вид на море, собственный пляж и 0% платы за рассрочку…
$72,428
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите так, как заслуживаете Откройте для себя современный прибрежный стиль жизни в востр…
$32,808
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Вилла 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Вилла 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$356,434
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
О квартире с одной спальней в курортном комплексе Storia Del Mare Квартира с одной спальн…
$86,007
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Живите жизнью, которую вы заслуживаете Шагните в мир комфорта и удобства с этим недавно с…
$84,771
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Storia Del Mare-новый жилой комплекс с собственным пляжем в центральной части Хургады! Скидк…
$64,433
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Светлая студия с балконом в комплексе 3 Пирамиды. Все аналогичные студии от Застройщика прод…
$26,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Oткройте водопады Альгамбра: ваш идеальный прибрежный оазис в Хургаде Введение На чистых б…
$51,387
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Студии и квартиры в новом жилом комплексе Jonas Suites. Премиум локация в районе Интерконтин…
$32,805
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$62,078
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Просторная квартира с 2 спальнями и приватной террасой в районе Эль Каусер. Просторная кв…
$74,750
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вот перевод: О студии в La Vista Magawish Эта готовая к заселению, но ещё не меблирова…
$31,543
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Светлые просторные квартиры с полной отделкой в готовом доме 2025 года постройки в районе Эл…
$56,324
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/5
Квартира с 2 спальнями и 2 балконами в жилом комплексе на севере Хургады Квартира с 2 спа…
$36,918
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартира с 2 спальнями в комплексе с приватным пляжем Пальма Резорт. Квартира с 2 спальня…
$132,142
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