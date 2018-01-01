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Аренда жилой недвижимости на сутки в Египте

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Хургада, Египет
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/7
Сдается в аренду квартира-студия Жилой комплекс расположен на 2 линии от моря В квартире…
€22
за сутки
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Хургада, Египет
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 6/7
Сдается в аренду квартира с 1 спальней  Подключен интернет. Жилой комплекс расположе…
€25
за сутки
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Вилла 5 спален с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в New Cairo City, Египет
Вилла 5 спален с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
New Cairo City, Египет
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
5 bedrooms 4 bathrooms and a big garden in Marina North Coast Egypt
€300
за сутки
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