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Treva Real Estate

Sabah Residence, 10 Ziya Yusifzade, Baku 1003
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Наши агенты в Азербайджане
Miran Huseynov
Miran Huseynov
Другие застройщики
Park Hill Residence
Азербайджан, Баку
Жилая недвижимость 1
Архитектурно-строительная компания Park Hill начала свою деятельность в 2014 году в рамках проекта Baku White City. В короткие сроки наша компания выделяется тем, что предоставляет своим клиентам проекты высочайшего качества в сфере жилищного строительства. К 2020 году компания сдала 1…
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