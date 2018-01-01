Команда Smart Habitat уже более 25 лет разрабатывает проекты на Коста Дорада, особенно в Таррагоне, Камбрильсе и Салоу.
Мы выбираем премиальные места, используя лучшие материалы и строительные технологии в наших разработках.
Мы можем предоставить финансовые, налоговые и юридические консультации нашим клиентам.
Наши услуги не заканчиваются покупкой дома, мы отвечаем на маркетинг и предоставляем услуги после продажи. Доверие и преданность служению - наши лучшие ценности.
Мы стремимся к совершенству во всей нашей работе. Эффективность и профессионализм воплощаются в нашей цели: "0 дефектов".