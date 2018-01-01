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SMART HABITAT SL

C/FRANCESC CATALA ROCA 54
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SMART HABITAT SL
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Español, Français, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
elsarcsvillage.com/smart-habitat
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О застройщике

Команда Smart Habitat уже более 25 лет разрабатывает проекты на Коста Дорада, особенно в Таррагоне, Камбрильсе и Салоу.

Мы выбираем премиальные места, используя лучшие материалы и строительные технологии в наших разработках.

Мы можем предоставить финансовые, налоговые и юридические консультации нашим клиентам.

Наши услуги не заканчиваются покупкой дома, мы отвечаем на маркетинг и предоставляем услуги после продажи. Доверие и преданность служению - наши лучшие ценности.

Мы стремимся к совершенству во всей нашей работе. Эффективность и профессионализм воплощаются в нашей цели: "0 дефектов".

Наши агенты в Испании
EUGENI ARBO BORDAS
EUGENI ARBO BORDAS
Другие застройщики
SAVOR GLORY, S.L.
Жилая недвижимость 1

Работаем по заявке клиента следующим образом: * Благодаря нашему изучению топографической архитектуры клиент выбирает стиль современного жилья, современный стиль жилья, деревенский стиль жилья, средневековый стиль жилья. а также какой тип конструкции, какие материалы для строительства, плитка, мраморная плитка и т.д. как механизированные, так и ручные. * Архитектор готовит дизайн-проект, а добро должен дать клиент-покупатель. * Покупатель клиент выбирает, хочет ли он строить на берегу Средиземного моря или в нескольких километрах вглубь страны в горах. После того, как выбрано место или расположение участка или участка, мы строим или строим дом, шале, городок или средневековый замок. * Затем нотариус заключает договор, согласно которому оплата производится тремя частями. 34% авансом в начале строительства, еще 33% авансом в середине строительства и еще 33% в конце строительства, все эти платежи производятся посредством сертификатов через архитектора для каждого платежа, который удостоверяет, что каждый сертификат указывает на работу. сделано и м2 построено. покупатель-клиент должен физически приехать в Испанию, чтобы иметь возможность выбрать тип строительства солнечные или солнечные строительные материалы, где он будет строиться как на берегу Средиземного моря, так и в глубине горы

Iddomus Developers SL

Компания IDDOMUS занимаеися проектированием и строительством уникальных дизайнерских вилл в Марбелье и окрестностях Коста-дель-Соль согласно пожеланиям и требованиям своих клиентов. Помимо разработки индивидуальных проектов IDDOMUS также предлагает различные участки с предложениями проектов до начала их реализации. Такие предложения будут интересны тем, кто хочет получить дизайн, качество и гарантии компании IDDOMUS в более короткие сроки. Ниже представлены доступные для продажи варианты таких проектов. Этот раздел регулярно обновляется.

Patrimi
Жилая недвижимость 1

МЫ СТРОИМ НОВЫЕ ДОМА СМОТРЯ В БУДУЩЕЕ

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КЛИЕНТА. И ЭТО НАША ГЛАВНАЯ ЧЕРТА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ НАШИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ СТАНОВИТЬСЯ КЛИЕНТАМ. ЭТО, ТЕ КТО ВЫИГРЫВАЕТ С НАМИ.

Мы создаем пространства для людей, которые наслаждаются жизнью в полной форме, разнообразной и реальной. Чтобы время, проведенное с нами, чувствовалось как время, проведенное с самим собой. И видя нашу заботу, эти люди ощущают, что могут доверять нам, и то, что предлагается им, не получают другие. Время, которое Вы проводите с нами, поможет Вам лучше прочувствовать то, что Вы итак представляли до, вовремя и после покупке, со своей семьей, друзьями или в одиночестве, днем и ночью. Наша отличительная черта – работать для Вас.

Tusais
Новостройки 1 Жилая недвижимость 4

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ

Мы строим Siam Gardens, создавая дом Вашей мечты. Мы Вам предлагаем экстраординарный стиль жизни. Панорамный вид на океан, незабываемые закаты и архитектуру современную и интеллектуальную, исполненную в наивысшем качестве. Прикоснувшись к миру Siam Gardens, Вы потеряете чувство времени, приобретая спокойствие для Вас и Вашей семьи.

Комплекс расположен на юге острова Тенерифе, Siam Gardens находится в нескольких минутах доступа ко всему для наслаждения жизнью “HIGH CLASS”: коммерческим центрам, гольф полям, прогулочным набережным с красивейшими пляжами острова. Получайте удовольствие от незабываемых видов прибрежной зоны Тенерифе и на соседний остров La Gomera. Здесь каждый закат не похожий на предыдущий. Наслаждайтесь закатами в своем бассейне Infinity или с друзьями, готовя барбекю на террасе.

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