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О застройщике

Команда Smart Habitat уже более 25 лет разрабатывает проекты на Коста Дорада, особенно в Таррагоне, Камбрильсе и Салоу.

Мы выбираем премиальные места, используя лучшие материалы и строительные технологии в наших разработках.

Мы можем предоставить финансовые, налоговые и юридические консультации нашим клиентам.

Наши услуги не заканчиваются покупкой дома, мы отвечаем на маркетинг и предоставляем услуги после продажи. Доверие и преданность служению - наши лучшие ценности.

Мы стремимся к совершенству во всей нашей работе. Эффективность и профессионализм воплощаются в нашей цели: "0 дефектов".