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Bmv Group Construction

Oba Mah. 225. Sokak Summer Park Business Center A Blok Nr: 3 Alanya - Antalya / Turkey
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Bmv Group Construction
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Веб-сайт
Веб-сайт
bmvgroup.de
Наши агенты в Турции
Birol Dikmen
Birol Dikmen
2 объекта
Другие застройщики
Necdet Yapı

Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.

Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

KurtSafir

Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным комфортом и восхищают своим неординарным, современным дизайном.

Компания"КуртСафир" располагает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства своих объектов, не привлекая кредитные или заемные средства. Инфраструктура компании осуществляет полный цикл работ - от первоначального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до сдачи построенного объекта в эксплуатацию, дизайна интерьера и управления зданием. Компания самостоятельно управляет и обслуживает все построенные объекты.

В компании работает более 250 высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Также компания располагает собственным автопарком строительной техники.

Представительства нашей компании и офисы продаж расположены в европейских странах, ОАЭ, а также в России. Сотрудники отдела продаж KurtSafir говорят на английском, голландском, немецком, турецком, русском, украинском, арабском, фарси. Специалисты нашей компании обеспечат грамотное составление договора и прозрачность сделки, после регистрации помогут соблюсти все необходимые формальности с местными государственными органами для вашего комфортного пребывания и отдыха в Турции.

Сегодня наша компания по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового партнера. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее.

Каждый день мы стараемся быть в курсе последних событий и новостей, принимаем участие в зарубежных выставках недвижимости и тематических семинарах, что позволяет нам быть в курсе всех текущих изменений в турецком законодательстве и тенденций на рынке недвижимости. Мы с гордостью заявляем о нашей компании, что основой нашей работы является качество и превосходство, МЫ ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ КОМФОРТА!

KurtSafır - строительная компания, основанная 35 лет назад Кадиром Куртом и Хачи Османом Укданом. В настоящее время, не нарушая традиций семейного бизнеса, KurtSafır управляется Эсатом Куртом.

KurtSafir - признанный лидер в области строительства жилья: бизнес, элит, премиум и комфорт класса. Наша компания работает по всей территории Турции, но основное направление строительства в настоящее время ведется в элитных районах Алании.

Компания получила стандарт качества ISO 9001, что свидетельствует о высоких стандартах качества предоставляемых услуг и выполняемых работ по строительству недвижимости.

Наша компания специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов в Турции - многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Majd International Company

Международная компания Majd была основана как холдинговая компания в Турции, и уже более двадцати лет ведет свою деятельность в Иране и за рубежом. Мы гордимся своей плодотворной работой, уровнем сервиса и экономическими успехами. Благодаря нашему профессиональному опыту мы предоставляем жителям Турции высококлассные услуги.

luxera

Luxera Towers — это совершенно новый проект от Luxera, который повысит качество вашей жизни и перенесет ваши инвестиции в будущее с высокой прибылью. Luxera Towers предлагает вам многофункциональный проект, который своими предложениями намного превосходит обычные стандарты. Строится совершенно новый жилой комплекс с просторными апартаментами на любой вкус и по любым потребностям, торговым центром и коммерческими объектами, расположенными прямо по сосседству с вашим домом. Учитывая каждую деталь для вас и ваших близких, Luxera предлагает спортивные и социальные центры, которые сделают вашу жизнь более ценной; благодаря фитнесу, сауне, турецкой бане, крытому бассейну, детским игровым площадкам и кафе находящимися прямо по соседству с вашим домом внесет еще больше привилегий в вашу жизнь.

Nordic Property

Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.

Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и открытости новому, преданности своему делу, заботы о каждом нашем покупателе и веры в то, что делая свою работу с любовью, мы создаем лучшее.

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