«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она завершила с концепцией «Дора», построила 400 квалифицированных домов с проектами, которые она завершила на данный момент, и оправдала гордость быстрыми рекордами продаж и спросом, намного превышающим предложение во многих из этих проектов. Концепция «Дора», созданная « Илкем», направлена на учет всех деталей, которые являются более инновационными и могут удовлетворить потребности в каждом новом проекте, созданном путем преобразования идей в произведения искусства.