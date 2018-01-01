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Bayraklar

Турция, Çobançeşme mah. Kımız sk. No38/5 Bahçelievler İstanbul
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Bayraklar
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Наши агенты в Турции
Mehri Babasheva
Mehri Babasheva
3 объекта
Другие застройщики
ILKEM YAPI

«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она завершила с концепцией «Дора», построила 400 квалифицированных домов с проектами, которые она завершила на данный момент, и оправдала гордость быстрыми рекордами продаж и спросом, намного превышающим предложение во многих из этих проектов. Концепция «Дора», созданная « Илкем», направлена на учет всех деталей, которые являются более инновационными и могут удовлетворить потребности в каждом новом проекте, созданном путем преобразования идей в произведения искусства.

Uzun Group Of Companies

Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

Nordic Property

Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.

Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и открытости новому, преданности своему делу, заботы о каждом нашем покупателе и веры в то, что делая свою работу с любовью, мы создаем лучшее.

SF Yildiz İnsaat

Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.Компания основана в столице Турции, Анкаре.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций, как в Анкаре, так и в Бодруме и Измире.

Majd International Company

Международная компания Majd была основана как холдинговая компания в Турции, и уже более двадцати лет ведет свою деятельность в Иране и за рубежом. Мы гордимся своей плодотворной работой, уровнем сервиса и экономическими успехами. Благодаря нашему профессиональному опыту мы предоставляем жителям Турции высококлассные услуги.

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