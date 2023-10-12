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Виллы с бассейном в Tsada, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Цада, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Цада, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Цада, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Цада, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€330,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Цада, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Цада, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Цада, Кипр
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 570 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Цада, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Эта современная 5-спальная роскошная вилла расположена в престижном эли…
€2,27 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Цада, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Цада, Кипр
Комнаты 1
Площадь 637 м²
Количество этажей 1
Продается 5-спальная вилла с видом на море и горы в поселке Тала. Описание недвижимостиЭтот …
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

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