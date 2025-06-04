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Виллы с гаражом в Tsada, Кипр

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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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