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Дома с гаражом в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
59
8 объектов найдено
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Cobalt Heights это привлекательный таунхаус, расположенный в тихом городке Полис, Кипр, изве…
$352,246
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 553 м²
Valterra Estates предлагает роскошное жилье с просторным подвалом, включающим складские поме…
$2,15 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Lavender Elegance предлагает уникальные дизайнерские решения, создавая для жителей просторну…
$489,424
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TekceTekce
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Cobalt Heights это привлекательный таунхаус, расположенный в тихом городке Полис, Кипр, изве…
$404,560
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cobalt Heights это востребованная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей …
$564,989
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Cobalt Heights это популярная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей перв…
$564,989
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 131 м²
Cobalt Heights это престижная недвижимость в уютном городке Полис, Кипр, известном своей нет…
$533,601
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Cobalt Heights это популярный таунхаус, расположенный в тихом городке Полис, Кипр, известном…
$402,235
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Типы недвижимости в Polis Chrysochous

виллы

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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