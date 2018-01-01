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Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€750,000
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17
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О комплексе

Предлагаются виллы с панорамными видами на море и холмы, бассейнами, большими террасами и верандами, ухоженными садами, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Панорамные окна
  • Кухни, изготовленные на заказ
  • Кухонная бытовая техника
  • Подготовка для установки сигнализации
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на холме, рядом с престижным районом Корал-Бэй.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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от
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