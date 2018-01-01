Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр

Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает тренажерным залом, саунами, парными и джакузи, инфинити-бассейном на крыше, зоной барбекю, видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Домофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Царских гробниц, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, супермаркетов, баров и ресторанов, старого рынка и красивых пляжей.
Пляж - 3 минуты
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 10 минут
Маяк - 20 минут
Пафосский замок - 20 минут
Порт Пафоса - 20 минут
Аэропорт Пафоса - 16 км
Больница - 5 км
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Технология "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от моря и рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 200 метров
Супермаркет - 500 метров
Аэропорт - 17 км
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 3 х 7 м, садами, парковочными местами, террасами на крыше и панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Сигнализация
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города, побережьем и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж с Голубым флагом - 5 минут (2 км)
Порт и набережная Пафоса - 11 минут (5 км)
Торговый центр - 10 минут (4,7 км)
Международная частная школа - 15 минут (8 км)
Автомагистраль - 4 минуты (2 км)
Международный аэропорт - 10 минут (7 км)
Рестораны и отели - 5 минут (3 км)