Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр

Героскипу, Кипр

от €530,000

Предлагаются элитные виллы с бассейнами 3 х 7 м, садами, парковочными местами, террасами на крыше и панорамным видом на море. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Сигнализация Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города, побережьем и всей необходимой инфраструктурой. Пляж с Голубым флагом - 5 минут (2 км) Порт и набережная Пафоса - 11 минут (5 км) Торговый центр - 10 минут (4,7 км) Международная частная школа - 15 минут (8 км) Автомагистраль - 4 минуты (2 км) Международный аэропорт - 10 минут (7 км) Рестораны и отели - 5 минут (3 км)