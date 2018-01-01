Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном 5,2 х 11,8 м, парковкой, зоной отдыха и спа-центром.
Окончание строительства 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Кондиционеры
Подготовка для установки полов с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с песчаными пляжами, ресторанами и кафе, бизнес-центрами, супермаркетами и торговыми центрами, школами и детскими садами.
Предлагается современная вилла с бассейном, парковкой, террасами на крыше и крытыми верандами, панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, получившими награду «Голубой флаг», и Национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Предлагаются современные виллы и таунхаусы.
Виллы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 2,4 км
Супермаркет - 2 км
Спортивный центр - 450 метров
Песчаные пляжи - 1,5 км
Кафе и бары - 1,5 км
Гавань - 3,7 км
Аэропорт Пафоса - 65 км
Аэропорт Ларнаки - 62 км