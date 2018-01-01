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Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр

Empa, Кипр
от
€880,000
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5
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О комплексе

Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Тала находится в 6 км к северу от Пафоса и примерно в 4 км от моря.

Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
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