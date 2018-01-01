Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр

Айя-Напа, Кипр

от €740,000

Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами. Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2. Удобства и оснащение в доме Гранитная кухонная рабочая поверхность Высококачественная сантехника Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы. Пляж - 500 метров Порт Айя-Напа - 1,5 км Частная школа - 10 км Аэропорт - 40 км