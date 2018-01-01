Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр

Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Центральная спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Набережная и пляж - 10 минут ходьбы
Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы
Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами.
Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2.
Удобства и оснащение в доме
Гранитная кухонная рабочая поверхность
Высококачественная сантехника
Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах
Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы.
Пляж - 500 метров
Порт Айя-Напа - 1,5 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 40 км
Предлагаются апартаменты с живописным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зеленой зоной, парковкой.
Окончание строительства - 2024.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном зеленом районе Лимассола, в 2 км от моря, рядом с туристической зоной с множеством ресторанов, баров, клубов, пляжами и 5-звездочными отелями.