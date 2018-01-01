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Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€233,000
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7
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О комплексе

Предлагаются студии с террасами.

Резиденция располагает бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, видеонаблюдением и парковкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника
  • Гранитные кухонные столешницы
  • Солнечные водонагреватели
  • Двойные стеклопакеты
  • Москитные сетки
  • Wi-Fi
  • Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 750 метров
  • Супермаркет - 350 метров
  • Аэропорт - 16 км
  • Ресторан - 280 метров
  • Отель - 120 метров
  • Аптека - 650 метров
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новая резиденция в 750 метрах от пляжа, в самом центре Като Пафос, Кипр
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от
€233,000
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