Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр

Предлагаются виллы с ухоженными садами и панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Гольф-клуб — 5 минут
Гавань — 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр Пафоса — 12 минут
Порт и набережная — 18 минут
Автомагистраль — 10 минут
Международный аэропорт — 22 минут
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.
Предлагаются виллы с живописным видом на море, бассейнами, садами и парковочными местами.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Москитные сетки
Солнечные водонагреватели
Кондиционеры
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.