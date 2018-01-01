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Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€327,500
;
13
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О комплексе

Предлагаются качественные квартиры с большими террасами.

Современная резиденция располагает парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Домофон
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Гранитные столешницы
Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 2,3 км
  • Пляж - 1,6 км
  • Гавань Лимассола - 1,7 км
  • Автомагистраль - 6,9 км
  • Исторический центр города - 1,7 км
  • Рестораны - 2 км
  • Порт - 2,9 км
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€327,500
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