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Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€480,000
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9
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О комплексе

Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости
  • Порт - 6 км
  • Археологический парк - 6 км
  • Торговый центр - 4,5 км
  • Царские гробница - 3 км
  • Центр города - 6 км
  • Стадион - 8 км
  • Больница - 6 км
  • Частная школа - 2 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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от
€480,000
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