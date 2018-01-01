Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр

Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные.
Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды.
Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы.
Расположение и объекты поблизости
Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста.
Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.
Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов.
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 14 минут
Царские гробницы - 14 минут
Больница - 6 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 3 минуты
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает тренажерным залом, саунами, парными и джакузи, инфинити-бассейном на крыше, зоной барбекю, видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Домофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Царских гробниц, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, супермаркетов, баров и ресторанов, старого рынка и красивых пляжей.
Пляж - 3 минуты
Царские гробницы - 3 минуты
Торговый центр - 10 минут
Маяк - 20 минут
Пафосский замок - 20 минут
Порт Пафоса - 20 минут
Аэропорт Пафоса - 16 км
Больница - 5 км