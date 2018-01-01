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Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€845,000
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с бассейнами, парковочными местами и просторными террасами:

  • таунхаус с 2 спальнями площадью 115 м2 с террасой 26 м2 (земельный участок от 358 м2 до 419 м2)
  • таунхаус с 3 спальнями площадью 147 м2 с террасой 33 м2 (земельный участок от 431 м2 до 578 м2)

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

В резиденции, частью которой является проект, вы найдете поле для гольфа на 18 лунок, тренажерный зал, детский клуб и детские площадки, рынок, ресторан и бар, спа-центр, бассейн, теннисный корт, клуб, спортивные площадки и велосипедные дорожки, сад.

Особенности квартир

Все спальни имеют собственные ванные комнаты. Основная спальня также имеет гардеробную.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенные гардеробы и кухонная мебель
  • Сантехника европейских брендов
  • Бытовая техника
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Солнечные батареи
  • Бронированная дверь
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
  • Высокие потолки (3 метра)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью и казино-курортом.

  • Порт Лимассола - 10 минут
  • Центр города - 10 минут
  • Пляж - 5 минут езды
  • Международный аэропорт Пафоса - 35 минут
  • Международный аэропорт Ларнаки - 40 минут
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€845,000
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