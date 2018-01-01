Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр

Предлагаются таунхаусы с бассейнами, парковочными местами и просторными террасами:
- таунхаус с 2 спальнями площадью 115 м2 с террасой 26 м2 (земельный участок от 358 м2 до 419 м2)
- таунхаус с 3 спальнями площадью 147 м2 с террасой 33 м2 (земельный участок от 431 м2 до 578 м2)
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
В резиденции, частью которой является проект, вы найдете поле для гольфа на 18 лунок, тренажерный зал, детский клуб и детские площадки, рынок, ресторан и бар, спа-центр, бассейн, теннисный корт, клуб, спортивные площадки и велосипедные дорожки, сад.
Особенности квартир
Все спальни имеют собственные ванные комнаты. Основная спальня также имеет гардеробную.
Удобства и оснащение в доме
- Встроенные гардеробы и кухонная мебель
- Сантехника европейских брендов
- Бытовая техника
- Двойные стеклопакеты
- Панорамные окна
- Солнечные батареи
- Бронированная дверь
- Кондиционеры
- Полы с подогревом
- Система "умный дом"
- Высокие потолки (3 метра)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью и казино-курортом.
- Порт Лимассола - 10 минут
- Центр города - 10 минут
- Пляж - 5 минут езды
- Международный аэропорт Пафоса - 35 минут
- Международный аэропорт Ларнаки - 40 минут