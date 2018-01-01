Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр

Предлагаются таунхаусы с бассейнами, парковочными местами и просторными террасами:

таунхаус с 2 спальнями площадью 115 м2 с террасой 26 м2 (земельный участок от 358 м2 до 419 м2)

таунхаус с 3 спальнями площадью 147 м2 с террасой 33 м2 (земельный участок от 431 м2 до 578 м2)

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

В резиденции, частью которой является проект, вы найдете поле для гольфа на 18 лунок, тренажерный зал, детский клуб и детские площадки, рынок, ресторан и бар, спа-центр, бассейн, теннисный корт, клуб, спортивные площадки и велосипедные дорожки, сад.

Особенности квартир

Все спальни имеют собственные ванные комнаты. Основная спальня также имеет гардеробную.

Встроенные гардеробы и кухонная мебель

Сантехника европейских брендов

Бытовая техника

Двойные стеклопакеты

Панорамные окна

Солнечные батареи

Бронированная дверь

Кондиционеры

Полы с подогревом

Система "умный дом"

Высокие потолки (3 метра)

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью и казино-курортом.