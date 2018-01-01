Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается панорамный вид на город.
Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны.
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, крытой парковкой.
Окончание строительства - август 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в самом сердце элитного района Лимассола, в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Песчаный пляж Дасуди с эвкалиптовым парком в 350 метрах.