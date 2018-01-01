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Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,46 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается панорамный вид на город.

Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны.

Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, крытой парковкой.

Окончание строительства - август 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3,15 м
  • Кондиционеры
  • Мраморный пол в ванных комнатах
  • Бронированные входные двери
  • Видеодомофон
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце элитного района Лимассола, в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры. Песчаный пляж Дасуди с эвкалиптовым парком в 350 метрах.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, в 350 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,46 млн
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