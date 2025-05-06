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Квартиры с видом на горы в Акротирях, Кипр

Akrotiri village
168
Trachoni
17
Квартира Удалить
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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с расширенной инфраструктурой вбл…
$124,429
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Квартиру 2+1 площадью 77 м2 в районе Искеле. О строительстве: Строительст…
$183,605
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный инвестиционный проект класса люкс в…
$238,576
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект класса люкс в городке Эс…
$148,331
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект премиум класса в городке Эсе…
$205,861
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Типы недвижимости в Акротирях

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Акротирях, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
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