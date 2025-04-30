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Дома с гаражом в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
53
Водице
31
Водице
10
Opcina Murter Kornati
7
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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
$452,489
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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