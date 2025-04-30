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Дома с видом на море в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
53
Водице
31
Водице
10
Opcina Murter Kornati
7
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6 объектов найдено
Вилла в Рогозница, Хорватия
Вилла
Рогозница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаем небольшую виллу с бассейном, в 90 м от моря, Рогозница. Эта небольшая современная…
$780,554
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Nekretnine Larus
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Дом 8 комнат в Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
$2,08 млн
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Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
$452,489
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Дом 4 комнаты в Рогозница, Хорватия
Дом 4 комнаты
Рогозница, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$967,528
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Водице, Хорватия
Дом 6 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продаётся новый современный дом у моря в Хорватии! Коммуникации: Водоснабжение, Электриче…
$1,09 млн
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
$603,318
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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