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Дома с бассейном в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
53
Водице
31
Водице
10
Opcina Murter Kornati
7
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1 объект найдено
Вилла в Рогозница, Хорватия
Вилла
Рогозница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаем небольшую виллу с бассейном, в 90 м от моря, Рогозница. Эта небольшая современная…
$780,554
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Nekretnine Larus
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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