Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Шибенско-Книнская жупания
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
53
Водице
31
Водице
10
Opcina Murter Kornati
7
Показать больше
20 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
Оставить заявку
Вилла в Рогозница, Хорватия
Вилла
Рогозница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаем небольшую виллу с бассейном, в 90 м от моря, Рогозница. Эта небольшая современная…
$780,554
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Opcina Bilice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Bilice, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Villa with pool, 4 bedrooms, new building – Šibenik area For sale is a beautiful villa with …
$1,33 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
House with 3 bedrroms, 100.17 m2, new building, Šibenik- Brodarica In Brodarica near Šibenik…
$365,361
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Тиесно, Хорватия
Дом 2 комнаты
Тиесно, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
House in the center of Betina with two separate apartments In the very heart of Betina, ther…
$417,762
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тиесно, Хорватия
Дом 5 комнат
Тиесно, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
House with three apartments in the center of Betina with a large terrace In the heart of Bet…
$381,248
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
$752,156
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Newly renovated house in Šibenik – perfect place to live or invest! This unique house is loc…
$607,827
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
House with pool and garden, Martinska – Šibenik Located in a unique location in the protecte…
$1,76 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Opcina Primosten, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Primosten, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
House with 2 apartments, Primošten-Vadalj A detached house with a total living area of ​​160…
$376,432
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
I28068 Brodarica
$365,361
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool, 107.71 m2, surroundings of Šibenik In a quiet location ten kilomet…
$442,861
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Exclusive stone house in Tribunj with pool and wine cellar This renovated stone house in aut…
$1,66 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
House with 3 bedrooms, 105.65 m2, new building, Šibenik- Brodarica In Brodarica near Šibenik…
$354,289
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Рогозница, Хорватия
Дом 9 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
House with swimming pool and large garden, first row to the sea, Rogoznica In an attractive …
$1,32 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Opcina Primosten, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Primosten, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Luxury villa with pool, first row to the sea, Bilo, Primošten In an untouched bay near Primo…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Grebastica, Хорватия
Дом 7 комнат
Grebastica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I26155 Žaborić
$985,367
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Дом 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
An old stone house with a lot of potential is located in the old part of Murter near the bay…
$199,288
Оставить заявку

Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти