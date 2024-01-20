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Виллы в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

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35 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€1,25 млн
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Вилла 12 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
€990,000
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Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
€5,30 млн
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Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€689,000
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Вилла 3 спальни в Bilice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bilice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 80 м²
Исследуйте город Шибеник на юге Адриатического побережья Хорватии, расположенный в центре ег…
€380,000
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Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни в Tribunj, Хорватия
Вилла 4 спальни
Tribunj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€999,000
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Вилла 5 спален в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 005 м²
Шибеник, средневековый город, расположенный на юге Далмации, в основном известен своей велик…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Рогозница - муниципалитет и популярная туристическая деревня на далматинском побережье в Хор…
€2,40 млн
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Вилла 7 комнат в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 7 комнат
Opcina Rogoznica, Хорватия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
€3,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 11 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 11 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
€5,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 19 комнат в Рогозница, Хорватия
Вилла 19 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
€1,45 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 8 комнат в Рогозница, Хорватия
Вилла 8 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 9 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€750,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
€995,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 6 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
€1,46 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 7 комнат в Primosten, Хорватия
Вилла 7 комнат
Primosten, Хорватия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 7 комнат в Рогозница, Хорватия
Вилла 7 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
€1,48 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 комнат в Primosten, Хорватия
Вилла 5 комнат
Primosten, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая роскошная вилла с видом на море, расположенная на возвышенности в пригороде …
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 12 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
€2,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 6 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
€799,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 комнат в Рогозница, Хорватия
Вилла 9 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 комнат в Primosten, Хорватия
Вилла 6 комнат
Primosten, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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