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Дома в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

виллы
35
109 объектов найдено
Дом 6 комнат в Шибеник, Хорватия
VIP
Дом 6 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продаётся новый современный дом у моря в Хорватии! Коммуникации: Водоснабжение, Электриче…
€998,000
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Velesdar Real Estate
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Дом 4 комнаты в Dvornice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dvornice, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Two-story house in Dvornica, gross 113.77 m2 On a plot of 323 m2, in the quiet town of Dvorn…
€290,000
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Дом 8 комнат в Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
€1,90 млн
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Velesdar Real Estate
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Дом 5 комнат в Zazvic, Хорватия
Дом 5 комнат
Zazvic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Дом под адаптацию в селе Жажвич, 120 м2 На участке площадью 218 м2 в живописной деревне Жажв…
€39,000
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Дом 5 комнат в Pirovac, Хорватия
Дом 5 комнат
Pirovac, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
House 80 m from the sea with 6 apartments, Tisno, 350 m2 A detached house with a total livin…
€727,000
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Дом 5 комнат в Primosten, Хорватия
Дом 5 комнат
Primosten, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I27162 Вадаль
€380,000
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Дом 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Дом 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА РОСКОШНЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИЛЛ С БАССЕЙНОМ. Вилла расположена в небольшом городке Заблаче …
€5,30 млн
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Дом 6 комнат в Zatoglav, Хорватия
Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 328 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море, Рогозница, 381 м2 Дом общей площадью 3 квартиры находится в Рогознице, …
€450,000
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Дом в Stivasnica, Хорватия
Дом
Stivasnica, Хорватия
Площадь 308 м²
Количество этажей 3
Дом у моря, Стивашница-Ражань Частный дом в Ражне, жилая площадь 308 м2, расположен на участ…
€935,000
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Дом 7 комнат в Bilice, Хорватия
Дом 7 комнат
Bilice, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Дом с видом на море в Стублье, Шибеник, 652 м2 Дом в Стубле, построенный на участке площадью…
€480,000
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Дом в Шибеник, Хорватия
Дом
Шибеник, Хорватия
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Дом в центре Шибеника В Шибенике, всего в 600 метрах от старого центра города, есть дом с пл…
€186,750
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отремонтированный дом, Шибеник – Центр На участке 115 м², в самом центре города Шибеник, сто…
€365,000
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Дом 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дом с офисными помещениями, 346 м2, центр В центре Шибеника находится уникальный дом с офисн…
€400,000
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Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Дом 224м2 с садом 942м2, Шибеник Бродарица Отдельностоящий дом с двумя жилыми этажами в Брод…
€430,000
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Velesdar Real Estate
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Дом 3 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 3 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Velesdar Real Estate
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Вилла 12 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
€990,000
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Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€1,25 млн
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Дом 2 комнаты в Lozovac, Хорватия
Дом 2 комнаты
Lozovac, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Дом с красивым двором в Лозоваце, 789 м2 Дом, окруженный высокими стенами общей площадью 133…
€210,000
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Дом 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Дом 5 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Дом с 2 квартирами и парковкой, 140 м2, Šibenik-Varoš Дом с двумя жилыми единицами и собстве…
€360,000
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
ДАЧА В ОЛИВКОВОЙ РОЩЕ. ПРИГОРОД ШИБЕНИКА Продается уютная дача, расположенная в тихом мес…
€295,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни в Водице, Хорватия
Дом 4 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
DALMATIA, VODICE – An architectural masterpiece only 500m from the sea Vodice is located no…
€1,15 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален в Рогозница, Хорватия
Дом 5 спален
Рогозница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
ŠIBENIK, ROGOZNICA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale in Rogozni…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни в Razanj, Хорватия
Дом 4 спальни
Razanj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
ŠIBENIK, ROGOZNICA - A beautiful villa with a pool near the sea A luxury villa for sale in …
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни в Razanj, Хорватия
Дом 3 спальни
Razanj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
ŠIBENIK, RAŽANJ - Luxury villa with heated pool by the sea A beautiful luxury villa for sa…
€1,43 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален в Primosten, Хорватия
Дом 6 спален
Primosten, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 365 м²
The municipality of Primošten was founded in 1993, and its development began as early as 196…
€2,90 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 комнат в Otavice, Хорватия
Дом 5 комнат
Otavice, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Drniš, Отавице, отдельно стоящий дом 264 м2 на участке 4500 м2. Дом расположен в непосредств…
€160,000
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Дом 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Качественный дом в Бродарице, 770 м2 Качественный построенный дом Rohbau, общей площадью 770…
€400,000
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Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
€5,30 млн
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Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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