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Дома в Grad Drnis, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Otavice, Хорватия
Дом 5 комнат
Otavice, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Drniš, Otavice, detached house of 264 m2 on a plot of 4500 m2. The house is located in the …
€160,000
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Дом 6 комнат в Дрниш, Хорватия
Дом 6 комнат
Дрниш, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 252 м²
Дрниш - центральное, жилое и бизнес-здание на 3 этажа с площадью 98м2, всего 252м2 полезной …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Grad Drnis, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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