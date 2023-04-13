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Купить магазин в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
1
Чекмекёй
1
Магазин В архив
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1 объект найдено
Магазин 2 спальнив Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни
Чекмекёй, Турция
1 ванных комнат 86 м²
€ 125,705

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

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