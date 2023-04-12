Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Доходные дома

Купить доходный дом в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
офисы
54
производственные здания
5
инвестиционная недвижимость
21
склады
3
магазины
4
Доходный дом В архив
Очистить
6 объектов найдено
Доходный домв Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
600 м²
€ 1,200,000
Испания Коста Дорада г.Калафель Доходный дом в 100м от пляжа Ж…
Доходный домв Мадрид, Испания
Доходный дом
Мадрид, Испания
7 800 м²
€ 51,000,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Доходный дом в центре &nbsp; Доходный …
Доходный домв Мадрид, Испания
Доходный дом
Мадрид, Испания
2 490 м²
€ 16,000,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Доходный дом в центре Мадрида &nbsp; Д…
Доходный домв Мадрид, Испания
Доходный дом
Мадрид, Испания
1 450 м²
€ 4,900,000
Испания г.Мадрид &nbsp; Доходный дом - corrala &nbsp; Доходный…
Доходный домв Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
650 м²
€ 1,200,000
Испания Коста Бланка &nbsp; Доходный дом в Аликанте &nbsp; Неб…
Доходный дом 16 ванныхв Барселона, Испания
Доходный дом 16 ванных
Барселона, Испания
16 ванных комнат 1 337 м²
€ 5,400,000
Комплекс туристических апартаментов в 1 минуте ходьбы от Парка Гюэль в районе Ор…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Мадриде
в l Alfas del Pi
в Moianes
в Pla de Mallorca
в Бах-Виналопо
в Марбелья
в Виналопо-Митха
в Сан-Мигель-де-Салинас
в Almogia
на Канарских островах
в Aspe
в Altea
в Teulada
в Santa Pola
в Sant Joan d Alacant
в Гуардамар
в Эльче
в Ibiza
в Puerto Real
в Барселонес

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти