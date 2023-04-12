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Купить производственное здание в Испании

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5 объектов найдено
Производствов Estepona, Испания
Производство
Estepona, Испания
1 100 м²
€ 1,270,000
Производство 3 ванныхв Helechosa de los Montes, Испания
Производство 3 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 609 м²
€ 690,000
Производство 1 ваннаяв Helechosa de los Montes, Испания
Производство 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 865 м²
€ 720,000
Производство 2 ванныхв Helechosa de los Montes, Испания
Производство 2 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 961 м²
€ 1,550,000
Производствов Барселона, Испания
Производство
Барселона, Испания
428 м²
€ 1,070,000
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо города Барселона. Центральный проспект, …

Регионы с недвижимостью на продажу

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