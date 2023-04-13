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Купить доходный дом в Каталония, Испания

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 16 ванныхв Барселона, Испания
Доходный дом 16 ванных
Барселона, Испания
16 ванных комнат 1 337 м²
€ 5,400,000
Комплекс туристических апартаментов в 1 минуте ходьбы от Парка Гюэль в районе Ор…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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