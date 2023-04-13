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Купить коммерческую недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
18
Сплит
16
Трогир
5
Grad Makarska
4
Макарска
4
Opcina Bol
3
Grad Supetar
2
Солин
2
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48 объектов найдено
Отель 180 комнатв Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат
Макарска, Хорватия
180 Количество комнат
Цена по запросу
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Отель 18 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 25 комнатв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
25 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,100,000
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
Отель 6 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 16 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат
Grad Split, Хорватия
16 Количество комнат
€ 3,600,000
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
Ресторан, кафе 2 ванныхв Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
2 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
Отель 14 комнатв Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат
Grad Split, Хорватия
14 Количество комнат
Цена по запросу
Продаётся отель, расположенный в центре Сплита, в тихом месте, всего в нескольких минутах хо…
Отель 9 спаленв Grad Split, Хорватия
Отель 9 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 9 ванных комнат
€ 1,650,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается  мини-отель 4* расположенный в старой части С…
Другоев Grad Split, Хорватия
Другое
Grad Split, Хорватия
8 607 м²
€ 2,990,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается недостроенное здание, расположенное в коммерческ…
Отель 10 спаленв Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален
Sutivan, Хорватия
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Отель 28 комнатв Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
28 Количество комнат Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
Отель 31 комнатав Bol, Хорватия
Отель 31 комната
Bol, Хорватия
31 Количество комнат Количество этажей 5
€ 12,000,000
Продается фантастический отель категории 4 звезды, расположенный в старинном здании и полнос…
Отель 23 комнатыв Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты
Bol, Хорватия
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
Офис 10 спаленв Макарска, Хорватия
Офис 10 спален
Макарска, Хорватия
16 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
Отель 10 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 10 спален
Трогир, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,600,000
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
Отель 9 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 9 спален
Трогир, Хорватия
9 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
Отель 10 спаленв Макарска, Хорватия
Отель 10 спален
Макарска, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продактировать автономный объект с 10 апартаментами и ресторанным, расположенный на галечном…
Другоев Grad Split, Хорватия
Другое
Grad Split, Хорватия
€ 1,100,000
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 112 м²
€ 448,000
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
Коммерческаяв Grad Split, Хорватия
Коммерческая
Grad Split, Хорватия
27 м²
€ 81,000
Офисное помещение, 26 м2, устоявшееся кафе, возможность, Сплит Коммерческое помещение общей …
Ресторан, кафе 1 комнатав Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
1 Количество комнат 200 м²
€ 1,200,000
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
Отель 15 комнатв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 15 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
15 Количество комнат 14 ванных комнат 533 м²
€ 1,200,000
МАКАРСКА, первая линия от моря, бутик-отель (10 км от Макарска)Отдельно стоящее здание: цоко…
Склад 4 комнатыв Sumartin, Хорватия
Склад 4 комнаты
Sumartin, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 1,400,000
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Офис 4 комнатыв Солин, Хорватия
Офис 4 комнаты
Солин, Хорватия
4 Количество комнат 260 м²
€ 200,000
Солин, Свети Кайо, коммерческие помещенияНа первом этаже жилого дома продается коммерческое …
Коммерческаяв Омиш, Хорватия
Коммерческая
Омиш, Хорватия
40 м²
€ 168,000
Office space in Omiš, 40m2 The office space is located on the ground floor of a residential …
Коммерческая 1 комнатав Bol, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Bol, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 315,000
Бол, Брач - продается небольшой дом с полезной площадью 31,65 м2 и бизнес-помещением 101,99 …
Магазин 3 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 94 м²
€ 210,000
Солин, Джапирко, бизнес-пространство - пиццерия с полезной площадью 94 м2 с открытой площадь…
Отель 28 комнатв Postira, Хорватия
Отель 28 комнат
Postira, Хорватия
28 Количество комнат 28 ванных комнат 2 400 м²
Цена по запросу
Брач, Постира, 1-й РЯД ОТ МОРЯ, отель ок. 2400 м2 на участке ок. 4800 м2. Отель состоит из …
Отель 14 комнатв Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
14 Количество комнат 15 ванных комнат 734 м²
€ 1,600,000
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
Магазин 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 50 м²
€ 500,000
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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