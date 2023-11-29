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Склады в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
52
рестораны
4
отели
20
офисы
4
магазины
8
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3 объекта найдено
Склад 4 комнаты в Selca, Хорватия
Склад 4 комнаты
Selca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Цена по запросу
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Склад 1 комната в Kastel Novi, Хорватия
Склад 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Кастела, Кастел Стари Деловое пространство (зал) под Адриатическим шоссе. Площадь зала: 33…
€350,000
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Склад 10 комнат в Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 670 м²
Сплит, Стинице, офисное помещение 670 м2 на двух этажах, в характере террасного офисного зда…
€1,30 млн
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