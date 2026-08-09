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Склады в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

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коммерческая недвижимость
104
отели
84
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2 объекта найдено
Склад 320 м² в Opcina Selca, Хорватия
Склад 320 м²
Opcina Selca, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Цена по запросу
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Склад 1 800 м² в Dugopolje, Хорватия
Склад 1 800 м²
Dugopolje, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 1 800 м²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04 млн
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