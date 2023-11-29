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Инвестиционная недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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4 объекта найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
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Инвестиционная в Grad Komiza, Хорватия
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
ПРОДАЖА, СТРАНА И ДОМ Семейный дом LučkoA для продажи для адаптации или сноса на участке пло…
€239,000
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Инвестиционная в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Инвестиционная
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
I23721 Gramača
€750,000
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