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Коммерческая недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
16
Сплит
16
Трогир
6
Opcina Bol
4
Grad Hvar
3
Grad Makarska
3
Макарска
3
53 объекта найдено
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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Velesdar Real Estate
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Сплит, Кман, на первом этаже жилого и коммерческого здания расположена торговая площадь 52 м…
€165,000
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Коммерческая 4 комнаты в Mimice, Хорватия
Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В небольшом туристическом городке Медичи на Ривьере Омиш расположен деловой и жилой дом площ…
€1,50 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,000
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Коммерческая 18 спален в Трогир, Хорватия
Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,80 млн
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Коммерческая 5 спален в Kastel Novi, Хорватия
Коммерческая 5 спален
Kastel Novi, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Город Каштель расположен на побережье залива Каштель и является вторым по величине городом в…
€1,44 млн
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Коммерческая 7 спален в Vira, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
€2,70 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 2 600 м²
ПРОДАЖА, DICMO-SPLIT, СМЕШАННАЯ ЦЕЛЬ БИЗНЕС-СТРОИТЕЛЬСТВА 2600м2 Офисное здание на продажу в…
€850,000
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Ресторан, кафе 8 комнат в Врбоска, Хорватия
Ресторан, кафе 8 комнат
Врбоска, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
€899,000
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Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
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Инвестиционная в Grad Komiza, Хорватия
Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
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Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города в Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
Комнаты 16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€8,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Ресторан, кафе 2 ванных в Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 31 комната с видом на море в Bol, Хорватия
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Другое с видеонаблюдением в Grad Split, Хорватия
Другое с видеонаблюдением
Grad Split, Хорватия
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания

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