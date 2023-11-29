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Realting.com
Хорватия
Коммерческая
Сплитско-Далматинская жупания
Коммерческая недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Grad Split
16
Сплит
16
Трогир
6
Opcina Bol
4
Grad Hvar
3
Grad Makarska
3
Макарска
3
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53 объекта найдено
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ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
20
1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
10
5
192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
52 м²
Сплит, Кман, на первом этаже жилого и коммерческого здания расположена торговая площадь 52 м…
€165,000
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Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
4
3
400 м²
В небольшом туристическом городке Медичи на Ривьере Омиш расположен деловой и жилой дом площ…
€1,50 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,000
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Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
18
18
1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,80 млн
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Коммерческая 5 спален
Kastel Novi, Хорватия
5
5
220 м²
Город Каштель расположен на побережье залива Каштель и является вторым по величине городом в…
€1,44 млн
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Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
7
5
740 м²
€2,70 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus
Opcina Dicmo, Хорватия
2 600 м²
ПРОДАЖА, DICMO-SPLIT, СМЕШАННАЯ ЦЕЛЬ БИЗНЕС-СТРОИТЕЛЬСТВА 2600м2 Офисное здание на продажу в…
€850,000
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Ресторан, кафе 8 комнат
Врбоска, Хорватия
8
290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
€899,000
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Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
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Инвестиционная
Grad Komiza, Хорватия
I25509 Зринско Франкопанска
€310,000
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Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
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Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
25
4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€8,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
10
10
3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
28
3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
31
5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
23
3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
16
10
3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
10
10
4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
9
9
4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
10
10
5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Другое с видеонаблюдением
Grad Split, Хорватия
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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