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Магазины в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
8
Сплит
8
Магазин В архив
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8 объектов найдено
Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Сплит, Кман, на первом этаже жилого и коммерческого здания расположена торговая площадь 52 м…
€165,000
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
€448,000
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Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
€500,000
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€150,000
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€300,000
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Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Split, City, office space of 49m2 on the ground floor of a residential building. The space i…
€186,200
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
 офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…
€180,000
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания

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