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Отели в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
4
Сплит
4
Трогир
4
Opcina Bol
3
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19 объектов найдено
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Отель 180 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 180
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города в Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
Комнаты 16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€8,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Отель 28 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 28
Количество этажей 3
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
€4,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 31 комната с видом на море в Bol, Хорватия
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 15 комнат в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 15 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 533 м²
МАКАРСКА, первая линия от моря, бутик-отель (10 км от Макарска)Отдельно стоящее здание: цоко…
€1,20 млн
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Отель 28 комнат в Postira, Хорватия
Отель 28 комнат
Postira, Хорватия
Комнаты 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 2 400 м²
Брач, Постира, 1-й РЯД ОТ МОРЯ, отель ок. 2400 м2 на участке ок. 4800 м2. Отель состоит из …
Цена по запросу
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Отель 14 комнат в Супетар, Хорватия
Отель 14 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 734 м²
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
€1,60 млн
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Отель 14 комнат в Трогир, Хорватия
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 550 м²
Трогир, центр Отель ок. 550 м2 на 5 этажах, расположен в охраняемом историческом центре гор…
€2,30 млн
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания

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рестораны
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