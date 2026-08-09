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Отели в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

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Сплит
12
Grad Makarska
22
Grad Split
22
Трогир
11
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84 объекта найдено
Отель 288 м² в Елса, Хорватия
Отель 288 м²
Елса, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Выгодный гостевой дом в Иван Долац, Хвар, с видом на море! Расположенный в живописной деревн…
$686,190
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Отель 364 м² в Омиш, Хорватия
Отель 364 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Трехквартирный дом с гаражом, террасами и фантастическим видом на море на ривьере Омиш - все…
$857,738
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Отель 420 м² в Макарска, Хорватия
Отель 420 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Красивый гостевой дом в самом центре города. Вилла имеет общую площадь 420м2 и расположена н…
$1,46 млн
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TekceTekce
Отель 494 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 494 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 494 м²
Потрясающий отель, расположенный в одном из самых востребованных районов Сплита, всего в 5 м…
$2,97 млн
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Отель 140 м² в Макарска, Хорватия
Отель 140 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Недвижимость на первой линии от моря в деревне Живогошче, Макарская ривьера!Этот компактный …
Цена по запросу
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Отель 399 м² в Opcina Selca, Хорватия
Отель 399 м²
Opcina Selca, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 399 м²
Каменное здание с бассейном на ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря на острове Брач в местечке Повля!Тихое спок…
$1,56 млн
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Отель 450 м² в Супетар, Хорватия
Отель 450 м²
Супетар, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Цена упала! Старая цена была 1 650 000 евро, новая цена составляет 1 500 000 евро!Расположен…
$1,71 млн
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Отель 690 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 690 м²
Grad Split, Хорватия
Площадь 690 м²
Исключительная инвестиционная возможность ждет вас в сердце Сплита — туристическая собственн…
$5,15 млн
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Отель 330 м² в Трогир, Хорватия
Отель 330 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Замечательный дом на солнечной южной стороне полуострова Чиово в тихой бухте Маварштица, все…
$1,15 млн
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Отель 336 м² в Макарска, Хорватия
Отель 336 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 336 м²
Расположенный в самом сердце Макарски, в исключительно востребованном и редко доступном мест…
$1,49 млн
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Отель 300 м² в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 300 м²
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Скидка!Старая цена была 1 700 000 евро, новая цена 1 250 000 евро!Исключительная собственнос…
$1,44 млн
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Отель 429 м² в Necujam, Хорватия
Отель 429 м²
Necujam, Хорватия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 429 м²
Замечательный 3*** апартамент на острове Шолта всего в 150 метрах от моря, в зелени! Из окон…
$1,01 млн
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Отель 370 м² в Трогир, Хорватия
Отель 370 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Всего в 110 метрах от кристально чистых вод Адриатики, на очаровательном острове Чиово (полу…
$1,49 млн
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Отель 160 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 160 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Цена снизилась с 1 990 000 евро до 1 700 000 евро! Этот потрясающий бутик-отель расположен в…
Цена по запросу
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Отель 411 м² в Strozanac Donji, Хорватия
Отель 411 м²
Strozanac Donji, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 411 м²
Эта роскошная прибрежная туристическая собственность расположена на первой линии у моря, пря…
$5,15 млн
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Отель 292 м² в Макарска, Хорватия
Отель 292 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Недавно построенное современное здание с 5 квартирами в общей сложности расположено в одном …
$923,020
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Отель 460 м² в Трогир, Хорватия
Отель 460 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Цена упала с 750 000 евро до 700 000 евро! Апарт-отель на 6 апартаментов с бассейном на полу…
$1,21 млн
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Отель 6 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 6 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 90
Кол-во ванных комнат 90
Площадь 6 800 м²
Этот первоклассный прибрежный гостиничный комплекс на боснийском Адриатике представляет собо…
$20,59 млн
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Отель 183 м² в Писак, Хорватия
Отель 183 м²
Писак, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельно стоящий дом на продажу в Омише, Писак, площадью примерно 183 м², расположенный на т…
$743,373
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Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Выгодное предложение!!! Продается отель в центре Сплита, всего в 200 метрах от дворца Диокле…
$2,82 млн
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Отель 170 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 170 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 170 м²
Роскошный бутик-отель на продажу в старом городе Сплита – эксклюзивная собственность ЮНЕСКО …
Цена по запросу
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Отель 496 м² в Necujam, Хорватия
Отель 496 м²
Necujam, Хорватия
Площадь 496 м²
Уникальный отель на первой линии, проходящий модернизацию на острове Шолта! Расположенный в…
$2,29 млн
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Отель 507 м² в Макарска, Хорватия
Отель 507 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 507 м²
Исключительный туристический объект, расположенный на берегу моря в Заостроге на Макарской Р…
$1,83 млн
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Отель 317 м² в Омиш, Хорватия
Отель 317 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Продается полностью меблированный дом в очень привлекательном месте всего в 100 метрах от пл…
$1,09 млн
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Отель 720 м² в Подгора, Хорватия
Отель 720 м²
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Современный недавно построенный жилой дом с четырьмя квартирами, бассейном и фитнес-залом ра…
$957,633
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Отель 900 м² в Bol, Хорватия
Отель 900 м²
Bol, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 900 м²
В одном из самых популярных туристических направлений Хорватии, в городе Бол, знаменитом мыс…
$2,31 млн
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Отель 299 м² в Трогир, Хорватия
Отель 299 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Апарт-хаус с 5 апартаментами всего в 30 метрах от пляжа Слатина на полуострове Чиово (второй…
$749,954
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Отель 469 м² в Супетар, Хорватия
Отель 469 м²
Супетар, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 469 м²
Отличная туристическая собственность на острове Брач, в популярном Супетре, связанном с мате…
$771,964
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Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Отличный отель категории 4 звезды в самом центре Сплита! Выгодное расположение! Отель работа…
$4,62 млн
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Отель 800 м² в Макарска, Хорватия
Отель 800 м²
Макарска, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Великолепный отель на берегу Макарской ривьеры среди сосен рядом с пляжем! Рядом находится п…
$3,23 млн
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Типы недвижимости в Сплитско-Далматинской жупания

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