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Готовый бизнес в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
57
рестораны
4
отели
20
офисы
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инвестиционная недвижимость
5
склады
3
магазины
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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ, СПЛИТ, ХОРВАТИЯ! в Vrsine, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ, СПЛИТ, ХОРВАТИЯ!
Vrsine, Хорватия
В 55 км от г. Сплит, Хорватия продаётся прибыльный и успешно работающий бизнес - пристань дл…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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