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Кафе и рестораны в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 8 комнат в Врбоска, Хорватия
Ресторан, кафе 8 комнат
Врбоска, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
€899,000
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Ресторан, кафе 2 ванных в Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Ресторан, кафе 1 комната в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
€1,20 млн
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Ресторан, кафе в Kastel Novi, Хорватия
Ресторан, кафе
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 74 м²
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…
€280,000
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