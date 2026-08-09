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Кафе и рестораны в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 200 м² в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 200 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
$1,38 млн
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Ресторан, кафе 290 м² в Елса, Хорватия
Ресторан, кафе 290 м²
Елса, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
$1,04 млн
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