Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Сплитско-Далматинской жупания, Хорватия

;
коммерческая недвижимость
104
отели
84
инвестиционная недвижимость
5
магазины
4
2 объекта найдено
Офис 110 м² в Vranjic, Хорватия
Офис 110 м²
Vranjic, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Солин, Мравинчи на продажу, офисные помещения 97 м2 и парковочное место 12,5 м2 Офисные поме…
$196,090
Оставить заявку
Офис 50 м² в Трогир, Хорватия
Офис 50 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Трогир, офисное помещение 50 м2, на первом этаже жилого дома. Подходит для различных целей. …
$184,555
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти