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Продажа офисных помещений в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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4 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Офис 3 комнаты в Grad Hvar, Хорватия
Офис 3 комнаты
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
€160,000
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Офис 1 комната с Spalni в Солин, Хорватия
Офис 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
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