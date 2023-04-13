Купить магазин в Минский район, Беларусь

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17 объектов найдено
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Магазин
Гатово, Беларусь
316 м²
1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Магазин
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м²
1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м²
2 Этаж
€ 59,560
Административно-торговые помещения г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108 Общии п…
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат
12 м²
€ 8,002
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
Магазин
Сёмково, Беларусь
81 м²
1/1 Этаж
€ 54,558
Продается отдельностоящее здание магазина в аг. Сёмково
Магазин
Прилуки, Беларусь
206 м²
1/9 Этаж
€ 252,009
Продается изолированное помещение общей площадью 205,7 кв.м В агрогородке Прилуки Мин…
Магазин 6 комнат
Прилуки, Беларусь
6 Количество комнат
39 м²
1/9 Этаж
€ 33,690
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!! В агрог…
Магазин 5 комнат
Прилуки, Беларусь
5 Количество комнат
39 м²
1/9 Этаж
€ 33,690
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!! В агрог…
Магазин
Привольный, Беларусь
194 м²
1/1 Этаж
€ 60,014
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/4 Этаж
€ 34,554
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин
Ратомка, Беларусь
82 м²
1/1 Этаж
€ 26,370
Торговый павильон для розничной торговли в оживленном месте аг.Ратомка. Локация с постоянно …
Магазин
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
180 м²
Количество этажей 1
€ 127,303
Предлагаем к приобретению торговое помещение в г Заславле в ТЦ. Помещение находится в цоколь…
Магазин
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
86 м²
6/1 Этаж
€ 62,742
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
Магазин 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 50,012
Продается действующий магазин в д. Чертяж в 7 км от МКАД, Минская обл, Минский р-н…
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
3/4 Этаж
€ 31,007
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазин
Юбилейный, Беларусь
12 м²
1/1 Этаж
€ 2,728
Срочная продажа. Торговый павильон площадью 12 м2 на остановке общественного транспорта ул. …
Магазин
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
16 612 м²
Количество этажей 2
€ 21,049,852
Здание гипермаркета с/с Боровлянский, 97, район д. Боровая Общая площадь: 16 612.2 м2 З…
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