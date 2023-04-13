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Купить магазин в Минский район, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
5
Сеницкий сельский Совет
4
Боровляны
3
Ждановичский сельский Совет
3
Гатово
1
Ждановичи
1
Колодищанский сельский Совет
1
Луговослободской сельский Совет
1
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17 объектов найдено
Магазинв Гатово, Беларусь
Магазин
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 213,687
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Магазинв Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м² 1/3 Этаж
€ 391,002
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Магазинв Боровляны, Беларусь
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м² 2 Этаж
€ 59,560
Административно-торговые помещения  г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108  Общии п…
Магазин 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 12 м²
€ 8,002
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
Магазинв Сёмково, Беларусь
Магазин
Сёмково, Беларусь
81 м² 1/1 Этаж
€ 54,558
Продается отдельностоящее здание магазина в аг. Сёмково
Магазинв Прилуки, Беларусь
Магазин
Прилуки, Беларусь
206 м² 1/9 Этаж
€ 252,009
Продается изолированное помещение общей площадью 205,7 кв.м   В агрогородке Прилуки Мин…
Магазин 6 комнатв Прилуки, Беларусь
Магазин 6 комнат
Прилуки, Беларусь
6 Количество комнат 39 м² 1/9 Этаж
€ 33,690
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!!   В агрог…
Магазин 5 комнатв Прилуки, Беларусь
Магазин 5 комнат
Прилуки, Беларусь
5 Количество комнат 39 м² 1/9 Этаж
€ 33,690
Отличное предложение для финансовых инвестиций, открытия и ведения бизнеса!!!   В агрог…
Магазинв Привольный, Беларусь
Магазин
Привольный, Беларусь
194 м² 1/1 Этаж
€ 60,014
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 34,554
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазинв Ратомка, Беларусь
Магазин
Ратомка, Беларусь
82 м² 1/1 Этаж
€ 26,370
Торговый павильон для розничной торговли в оживленном месте аг.Ратомка. Локация с постоянно …
Магазинв Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
180 м² Количество этажей 1
€ 127,303
Предлагаем к приобретению торговое помещение в г Заславле в ТЦ. Помещение находится в цоколь…
Магазинв Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
86 м² 6/1 Этаж
€ 62,742
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
Магазин 2 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 50,012
Продается действующий магазин в д. Чертяж в 7 км от МКАД, Минская обл, Минский р-н…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 31,007
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазинв Юбилейный, Беларусь
Магазин
Юбилейный, Беларусь
12 м² 1/1 Этаж
€ 2,728
Срочная продажа. Торговый павильон площадью 12 м2 на остановке общественного транспорта ул. …
Магазинв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
16 612 м² Количество этажей 2
€ 21,049,852
Здание гипермаркета с/с Боровлянский, 97, район д. Боровая Общая площадь: 16 612.2 м2 З…

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