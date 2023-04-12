Купить производственное здание в Беларуси

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Производство
Гомель, Беларусь
560 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Производство
Минск, Беларусь
526 м²
2/2 Этаж
€ 149,317
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес: Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаёт…
Производство
Жодино, Беларусь
1 м²
€ 19,237
Продаётся просторный коммерческий участок в Жодино Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный…
Производство 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
246 м²
1/1 Этаж
€ 137,409
В состав комплекса входит 3 капитальных строения (производственное здание и два здания…
Производство
Старые Дороги, Беларусь
1 093 м²
Количество этажей 2
€ 77,865
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах! Адрес: Старые Дороги, ул…
Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м²
1/1 Этаж
€ 23,817
Производственное здание с участком в Логойском районе! Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Производство
Тюрли, Беларусь
202 м²
Количество этажей 1
€ 29,772
Производственное здание в пригороде Молодечно. Адрес: Тюрленский с/с. ❤️Хорошее месторасполо…
Производство 7 комнат
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат
293 м²
2/2 Этаж
€ 146,569
Предлагаем прекрасную возможность, организовать собственный бизнес "СТО"! Ср…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Производство 5 комнат
Октябрьский, Беларусь
5 Количество комнат
235 м²
1/1 Этаж
€ 54,872
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева Продажа СТО. Полн…
Производство
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
294 м²
Количество этажей 2
€ 146,569
Продается здание под СТО рядом с Солигорском, в д.Издрашево Солигорского района. Помещение -…
Производство
Будагово, Беларусь
15 м²
Количество этажей 3
€ 54,963
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат
498 м²
1/1 Этаж
€ 326,116
Производство
Минск, Беларусь
526 м²
2/2 Этаж
€ 149,317
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес: г. Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаётся …
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 200 м²
€ 109,927
Продажа Производство + склад Адрес: Минская обл., Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, 8,…
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 137,409
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,901
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 503,831
Многофунциональные здания + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производство
Минск, Беларусь
2 818 м²
Количество этажей 3
€ 906,896
Производственная база г. Минск, ул. Центральная, 49 Общая площадь: 2 817.7 м2 Зем. участок: …
Производство
Минск, Беларусь
3 231 м²
Количество этажей 3
€ 1,062,626
Производственное помещение г. Минск, ул. Кропоткина, 91Б Общая площадь: 3 230.8 м2 Покупател…
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 160,310
Земельный участок для размещения объектов промышленности Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 105,347
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности г. Ошмяны, ул.…
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м²
1/1 Этаж
€ 70,463
Производство, склад , административные помещения г. Марьина Горка, ул. Нов…
Производство
Чисть, Беларусь
1 268 м²
Количество этажей 1
€ 91,606
Комплекс зданий (производство) п. Чисть, ул. Лесная, 10 Общая площадь: 1 268.3 м2 1040.5 м2 …
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 155,730
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 612,842
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 598,431
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…
Производство
Заречье, Беларусь
297 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
❤️ Продается здание пилорамы на большом участке с двумя пристройками на одной территории в д…
Производство
Гродно, Беларусь
331 м²
Количество этажей 2
€ 5
Помещение многофункциональное, площадью 330,8 кв.м. Объект состоит из производственного пом…
Производство
Минск, Беларусь
412 м²
1/1 Этаж
€ 210,693
Продается изолированное помещение по ул. Франциска Скорины 15/8-1
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