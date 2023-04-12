Купить производственное здание в Беларуси

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133 объекта найдено
Производствов Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
560 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Прдается мебедьное производство с оборудованием, действующее. Оборудование: кромочная линия,…
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
526 м² 2/2 Этаж
€ 149,317
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес:  Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаёт…
Производствов Жодино, Беларусь
Производство
Жодино, Беларусь
1 м²
€ 19,237
Продаётся просторный коммерческий участок в Жодино Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный…
Производство 3 комнатыв Минск, Беларусь
Производство 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 246 м² 1/1 Этаж
€ 137,409
В состав комплекса входит 3 капитальных строения (производственное здание и  два здания…
Производствов Старые Дороги, Беларусь
Производство
Старые Дороги, Беларусь
1 093 м² Количество этажей 2
€ 77,865
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах!  Адрес: Старые Дороги, ул…
Производствов Чуденичи, Беларусь
Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м² 1/1 Этаж
€ 23,817
Производственное здание с участком в Логойском районе!  Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Производствов Тюрли, Беларусь
Производство
Тюрли, Беларусь
202 м² Количество этажей 1
€ 29,772
Производственное здание в пригороде Молодечно. Адрес: Тюрленский с/с. ❤️Хорошее месторасполо…
Производство 7 комнатв Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 293 м² 2/2 Этаж
€ 146,569
Предлагаем прекрасную возможность, организовать собственный бизнес "СТО"!  Ср…
Производствов Брест, Беларусь
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Производство 5 комнатв Октябрьский, Беларусь
Производство 5 комнат
Октябрьский, Беларусь
5 Количество комнат 235 м² 1/1 Этаж
€ 54,872
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева Продажа СТО. Полн…
Производствов Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Производство
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
294 м² Количество этажей 2
€ 146,569
Продается здание под СТО рядом с Солигорском, в д.Издрашево Солигорского района. Помещение -…
Производствов Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
15 м² Количество этажей 3
€ 54,963
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу
Производство 6 комнатв Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат 498 м² 1/1 Этаж
€ 326,116
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
526 м² 2/2 Этаж
€ 149,317
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес: г. Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаётся …
Производствов Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Производство
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
2 200 м²
€ 109,927
Продажа Производство + склад Адрес: Минская обл., Столбцовский р-н, Старосверженский с/с, 8,…
Производствов Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 137,409
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Производствов Негорельский сельский Совет, Беларусь
Производство
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 847 м²
€ 22,901
Продажа Производство/склад. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, Негорельский с/с, около де…
Производствов Колодищи, Беларусь
Производство
Колодищи, Беларусь
2 211 м²
€ 503,831
Многофунциональные здания  + КПП г. Минск, ул. Танковая, д.10/2 Площади: Здание 1: 422.…
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
2 818 м² Количество этажей 3
€ 906,896
Производственная база г. Минск, ул. Центральная, 49 Общая площадь: 2 817.7 м2 Зем. участок: …
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
3 231 м² Количество этажей 3
€ 1,062,626
Производственное помещение г. Минск, ул. Кропоткина, 91Б Общая площадь: 3 230.8 м2 Покупател…
Производствов Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 000 м²
€ 160,310
Земельный участок для размещения объектов промышленности  Промузел Колодищи Площади:КПП…
Производствов Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 105,347
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул.…
Производствов Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м² 1/1 Этаж
€ 70,463
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Нов…
Производствов Чисть, Беларусь
Производство
Чисть, Беларусь
1 268 м² Количество этажей 1
€ 91,606
Комплекс зданий (производство) п. Чисть, ул. Лесная, 10 Общая площадь: 1 268.3 м2 1040.5 м2 …
Производствов Барановичи, Беларусь
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 155,730
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Производствов Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство
Папернянский сельский Совет, Беларусь
1 338 м²
€ 612,842
продажа Статус объекта - производство Адрес: аг. Вишневка, 32 (Минский р-н) Площадь - 1338.1…
Производствов Гомель, Беларусь
Производство
Гомель, Беларусь
3 880 м²
€ 598,431
Продажа пищевого производства Адрес: г. Гомель, пр-д Орудийный, 192 к2 Площадь – 3 880…
Производствов Заречье, Беларусь
Производство
Заречье, Беларусь
297 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
❤️ Продается здание пилорамы на большом участке с двумя пристройками на одной территории в д…
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
331 м² Количество этажей 2
€ 5
Помещение многофункциональное, площадью 330,8 кв.м. Объект состоит из производственного пом…
Производствов Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
412 м² 1/1 Этаж
€ 210,693
Продается изолированное помещение по ул. Франциска Скорины 15/8-1

Регионы с недвижимостью на продажу

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