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Производственные здания в Витебской области, Беларусь

Орша
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8 объектов найдено
Производство 937 м² в Коханово, Беларусь
Производство 937 м²
Коханово, Беларусь
Площадь 937 м²
Продаются  производственные помещения (здание арочника, здание проходной), расположенные по …
$180,000
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Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода. в Лынтупы, Беларусь
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода.
Лынтупы, Беларусь
Площадь 6 214 м²
Полный перечень капитальных строений и оборудования на сайтах:  www.vitebsk-region.gov.by., …
$2,02 млн
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Производство 36 225 м² в Верховье, Беларусь
Производство 36 225 м²
Верховье, Беларусь
Площадь 36 225 м²
Количество этажей 1
кап. строение инв. № 231/C-9985 (свинарник-откормочник), по адресу: Витебская обл., Бешенков…
$3,12 млн
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четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками в Орша, Беларусь
четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$542,484
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 1 296 м²
Лот 1 (#52613): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86266, по адресу…
$13,632
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Производство 1 995 м² в Барань, Беларусь
Производство 1 995 м²
Барань, Беларусь
Площадь 1 995 м²
Количество этажей 3
$30,549
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Производство 22 306 м² в Орша, Беларусь
Производство 22 306 м²
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Количество этажей 9
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого ау…
Цена по запросу
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Производство 1 297 м² в Орша, Беларусь
Производство 1 297 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 297 м²
Этаж 1/1
Продается производственная база, по ул. Марата. Общая площадь 1297 кв.м., земельный участок …
$170,000
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