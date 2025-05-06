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Производственные здания в Орше, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
офисы
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3 объекта найдено
четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками в Орша, Беларусь
четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$542,484
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Производство 1 297 м² в Орша, Беларусь
Производство 1 297 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 297 м²
Этаж 1/1
Продается производственная база, по ул. Марата. Общая площадь 1297 кв.м., земельный участок …
$170,000
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Производство 22 306 м² в Орша, Беларусь
Производство 22 306 м²
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Количество этажей 9
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого ау…
Цена по запросу
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