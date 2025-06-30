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Производственные здания в Гомельской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Производство 6 880 м² в Ветка, Беларусь
UP UP
Производство 6 880 м²
Ветка, Беларусь
Площадь 6 880 м²
двух этажное здание стоит на огражденной площадке. полы бетонные, На территории несколько пр…
Цена по запросу
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Производство 411 м² в Ерёмино, Беларусь
Производство 411 м²
Ерёмино, Беларусь
Площадь 411 м²
Количество этажей 1
Прекраснейшее место для развития автобизнеса! огороженная территория со своей парковкой!  - …
$185,000
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Производство 272 м² в Гомель, Беларусь
Производство 272 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 272 м²
Продаются аминистративные, производственные и складские помещения по адресу: г. Гомель, ул. …
$100,000
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Производство 459 м² в Рудня, Беларусь
Производство 459 м²
Рудня, Беларусь
Площадь 459 м²
Продаётся одноэтажное кирпичное здание с действующим производством фасадной и вододисперсион…
$119,000
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